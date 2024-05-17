Бетайод-Здоровье мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Львов (540924) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Львов, ул. Городоцкая, 59
Подорожник
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Львов, просп. Свободы, 49
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Подорожник
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Пульс
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Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
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Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9-А
Аптека семейная
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Дрогобыч, ул. Шевская, 8
Здорова родина
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Сколе, ул. Данилы Галицкого, 4
Здорова родина
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Владимир, ул. Ковельская, 17
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Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
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Тернополь, ул. Русская, 24
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Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 8
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Тлумач, ул. Макуха, 6
Здорова родина
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Воловец, ул. Карпатская, 52
Зеленая аптека
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Надворная, ул. Грушевского Михаила, 4-В
Здорова родина
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Ковель, ул. Независимости, 75
Аптека низких цен
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Мукачево, ул. Мира, 4-А
Подорожник
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Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Авк фарм
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Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Свк фарм
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Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
Подорожник
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Черновцы, ул. Университетская, 12