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Бетайод-Здоровье мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Львов (540924) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
78,63
Экономия: -8,81 грн
69,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
93,50
Экономия: -29,61 грн
63,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
95,50
Экономия: -31,61 грн
63,89 грн
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
Всего: упаковка (1)
74,12 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9-А
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -12,61 грн
63,89 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевская, 8
Всего: упаковка (1)
70,43
Экономия: -0,51 грн
69,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, ул. Данилы Галицкого, 4
Всего: упаковка (1)
70,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 17
Всего: упаковка (3)
69,94
Экономия: -0,09 грн
69,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (1)
65,41 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -11,10 грн
63,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 8
Всего: упаковка (2)
69,74
Экономия: -0,31 грн
69,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 6
Всего: упаковка (1)
72,99
Экономия: -9,10 грн
63,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Воловец, ул. Карпатская, 52
Всего: упаковка (1)
66,24
Экономия: -0,06 грн
66,18 грн
Зеленая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 4-В
Всего: упаковка (1)
69,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 75
Всего: упаковка (2)
66,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мира, 4-А
Всего: упаковка (3)
74,26
Экономия: -8,93 грн
65,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -10,61 грн
63,89 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
66,00
Экономия: -1,98 грн
64,02 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
Всего: упаковка (1)
66,00
Экономия: -3,30 грн
62,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Университетская, 12
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -11,10 грн
63,89 грн