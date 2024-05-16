Бетайод-Здоровье мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Харьков (540924) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Харьков, просп. Героев Харькова, 197
Астарта
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Класна аптека
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Харьков, просп. Гагарина, 178
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Харьков, ул. Павлова Академика, 120
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Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
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Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
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Класна аптека
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Подорожник
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Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
Ощад аптека
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Лозовая, ул. Павлоградская, 55
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Образцова Академика, 1
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Аптека нц
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Аптека24
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Днепр, бульв. Славы, 40
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Хорол, ул. Полонского Михаила, 34-А
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16