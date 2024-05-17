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Бетайод-Здоровье раствор накожный 100 мг/мл флакон 100 мл, №1 - Одесса (317869) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
119,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
110,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
136,99
Экономия: -11,38 грн
125,61 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
140,04
Экономия: -14,43 грн
125,61 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
119,67 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
133,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
133,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
Всего: упаковка (1)
110,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
133,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
133,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
133,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
133,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
133,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
133,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
133,20 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
133,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
133,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
133,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
133,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
133,20 грн