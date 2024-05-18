Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАПрепараты йодаПовидон-йодБетайод-ЗдоровьеЦены в аптеках

Бетайод-Здоровье раствор накожный 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Запорожье (317868) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
82,74 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
95,95
Экономия: -15,37 грн
80,58 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (2)
95,95
Экономия: -12,95 грн
83,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
95,95
Экономия: -12,95 грн
83,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -11,41 грн
80,58 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -8,41 грн
80,58 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
89,52 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
95,94
Экономия: -12,94 грн
83,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
97,99
Экономия: -17,41 грн
80,58 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
83,80 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
83,80 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (1)
98,83
Экономия: -18,25 грн
80,58 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
81,37 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
95,94
Экономия: -14,94 грн
81,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
95,94
Экономия: -12,94 грн
83,00 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
98,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
98,83
Экономия: -18,25 грн
80,58 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
98,81
Экономия: -17,81 грн
81,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -14,41 грн
80,58 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
81,38 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом