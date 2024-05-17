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Бетайод-Здоровье раствор накожный 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Одесса (317868) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
95,96
Экономия: -15,38 грн
80,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
76,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
98,83
Экономия: -18,25 грн
80,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
76,72 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -10,41 грн
80,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
93,99
Экономия: -13,41 грн
80,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (2)
95,96
Экономия: -15,38 грн
80,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (3)
93,99
Экономия: -13,41 грн
80,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
83,80 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
Всего: упаковка (2)
95,96
Экономия: -15,38 грн
80,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Великодолинское, ул. Черноморская, 2
Всего: упаковка (1)
76,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -10,41 грн
80,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -7,92 грн
80,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
92,18 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
Всего: упаковка (1)
87,99
Экономия: -7,41 грн
80,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 15:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
95,95
Экономия: -15,37 грн
80,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Балта, ул. Магдебурская, 27
Всего: упаковка (1)
76,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, просп. Независимости, 77-А
Всего: упаковка (1)
95,96
Экономия: -15,38 грн
80,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Измаил, ул. Авраамовская, 57/2
Всего: упаковка (1)
82,78
Экономия: -6,01 грн
76,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 105
Всего: упаковка (1)
92,21 грн