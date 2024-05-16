Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАПрепараты йодаПовидон-йодБетайод-ЗдоровьеЦены в аптеках

Бетайод-Здоровье раствор накожный 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Харьков (317868) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
88,99
Экономия: -8,41 грн
80,58 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (1)
95,96
Экономия: -15,38 грн
80,58 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (3)
89,50
Экономия: -8,92 грн
80,58 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
83,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
89,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (2)
83,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
86,31 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
87,99
Экономия: -7,41 грн
80,58 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
Всего: упаковка (1)
95,95
Экономия: -15,37 грн
80,58 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
85,44 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (1)
90,50 грн
Милосердие
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (5)
88,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Всего: упаковка (2)
89,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
87,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
106,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
94,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (1)
94,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (2)
94,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
Всего: упаковка (1)
93,00 грн
Аптека твого миста
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-В
Всего: упаковка (1)
90,50 грн