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Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл, №10 - Киев (387685) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), флакон (3)
820,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (12), флакон (2)
868,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
867,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
1380,00
Экономия: -293,56 грн
1086,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Константиновская / Ярославская, 15/23
Всего: флакон (4)
808,20
Экономия: -88,90 грн
719,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
757,78
Экономия: -47,78 грн
710,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: флакон (2)
930,30
Экономия: -211,00 грн
719,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: флакон (2)
776,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: раствор для инъекций (4)
783,59
Экономия: -49,19 грн
734,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: флакон (2)
782,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
815,50 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
709,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
836,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1), флакон (4)
837,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
959,00
Экономия: -206,02 грн
752,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 36
Всего: упаковка (2)
861,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
Всего: упаковка (2)
784,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: раствор для инъекций (8)
670,14
Экономия: -46,68 грн
623,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1), флакон (9)
782,60 грн