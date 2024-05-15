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Аноро™ Эллипта™ порошок для ингаляций дозированный 55 мкг/доза + 22 мкг/доза ингалятор 30 доз, №1 - Днепр (Днепропетровск) (326086) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
1309,59
Экономия: -150,14 грн
1159,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
1174,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1174,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1174,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
1229,80
Экономия: -112,50 грн
1117,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
1300,27
Экономия: -253,67 грн
1046,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1174,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1174,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1174,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1174,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1174,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1174,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1174,30 грн