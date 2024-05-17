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Анапирон раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл, №1 - Запорожье (392600) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
184,20 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (42)
195,00
Экономия: -25,00 грн
170,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
184,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
170,31
Экономия: -9,31 грн
161,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (5)
175,30
Экономия: -4,23 грн
171,07 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (20)
174,63
Экономия: -4,63 грн
170,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
159,73 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
184,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
175,58
Экономия: -4,51 грн
171,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
184,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
155,11 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
184,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
184,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
184,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (11)
175,53
Экономия: -5,53 грн
170,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
184,14
Экономия: -11,42 грн
172,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
144,36
Экономия: -7,36 грн
137,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
173,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
181,84
Экономия: -9,12 грн
172,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
184,20 грн