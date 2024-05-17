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Айдринк порошок для орального раствора саше 4.8 г со вкусом лимона, №10 - Львов (324938) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2), саше (6)
272,25
Экономия: -14,72 грн
257,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (30), саше (8)
252,38
Экономия: -5,37 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (8), саше (2)
273,29
Экономия: -15,88 грн
257,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (4), саше (4)
269,93
Экономия: -14,27 грн
255,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2), саше (7)
252,70
Экономия: -5,69 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (8), саше (3)
253,99
Экономия: -6,98 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (33), саше (5)
250,15
Экономия: -3,14 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
252,67
Экономия: -5,66 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (14), саше (2)
249,98
Экономия: -2,97 грн
247,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (12), саше (6)
251,66
Экономия: -4,65 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (15), саше (3)
253,22
Экономия: -6,21 грн
247,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: саше (2)
217,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
216,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (9), саше (3)
269,00
Экономия: -21,99 грн
247,01 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: порошок для орального раствора (3)
238,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2), саше (9)
247,34
Экономия: -0,33 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (9), саше (4)
248,78
Экономия: -1,77 грн
247,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (1), саше (2)
343,30
Экономия: -116,40 грн
226,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: порошок для орального раствора (4)
256,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (2)
254,23
Экономия: -2,96 грн
251,27 грн