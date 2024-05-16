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Айдринк порошок для орального раствора саше 4.8 г со вкусом лимона, №10 - Киев (324938) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 273 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), саше (3)
348,50
Экономия: -121,60 грн
226,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1), саше (2)
258,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: саше (1)
255,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: саше (2)
346,40
Экономия: -119,50 грн
226,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (5)
275,83
Экономия: -62,43 грн
213,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: порошок для орального раствора (1)
288,30
Экономия: -73,09 грн
215,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (7), саше (1)
274,74
Экономия: -72,08 грн
202,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: саше (6)
216,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (8), саше (8)
277,21
Экономия: -30,20 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3), саше (2)
275,42
Экономия: -61,98 грн
213,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (14), саше (9)
269,39
Экономия: -22,38 грн
247,01 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: саше (3)
346,40
Экономия: -119,50 грн
226,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2), саше (8)
270,19
Экономия: -23,18 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
271,47
Экономия: -24,46 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (11), саше (7)
269,70
Экономия: -22,69 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (5)
269,00
Экономия: -21,99 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2), саше (7)
271,80
Экономия: -24,79 грн
247,01 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: упаковка (1)
343,70
Экономия: -116,80 грн
226,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (6), саше (1)
272,22
Экономия: -48,69 грн
223,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: саше (7)
337,40
Экономия: -110,50 грн
226,90 грн