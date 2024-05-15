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Айдринк порошок для орального раствора саше 4.8 г со вкусом лимона, №10 - Днепр (Днепропетровск) (324938) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (11), саше (8)
276,17
Экономия: -29,16 грн
247,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4), саше (2)
270,69
Экономия: -23,68 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (10)
274,61
Экономия: -27,60 грн
247,01 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: саше (6)
215,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (6), саше (8)
269,88
Экономия: -22,87 грн
247,01 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), саше (4)
277,13
Экономия: -72,92 грн
204,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3), саше (9)
277,50
Экономия: -73,74 грн
203,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (25)
271,52
Экономия: -24,51 грн
247,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: саше (1)
205,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5), саше (2)
270,48
Экономия: -23,47 грн
247,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5), саше (6)
273,81
Экономия: -26,80 грн
247,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (5)
274,53
Экономия: -70,81 грн
203,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (6), саше (8)
274,85
Экономия: -71,13 грн
203,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3), саше (3)
278,15
Экономия: -31,14 грн
247,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (3), саше (4)
276,09
Экономия: -29,08 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (6), саше (8)
277,76
Экономия: -30,75 грн
247,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4), саше (8)
277,60
Экономия: -30,59 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (4), саше (9)
271,80
Экономия: -24,79 грн
247,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (6), саше (7)
272,17
Экономия: -25,16 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (8), саше (8)
272,77
Экономия: -25,76 грн
247,01 грн