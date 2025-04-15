Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1806,13
Экономия при брони: -70,22 грн
1735,91 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -108,70 грн
1825,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1820,00
Экономия при брони: -57,00 грн
1763,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1820,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -108,70 грн
1825,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1880,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1538,77
Экономия при брони: -76,34 грн
1462,43 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1970,99
Экономия при брони: -143,52 грн
1827,47 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1949,75
Экономия при брони: -121,14 грн
1828,61 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1638,00
Экономия при брони: -51,30 грн
1586,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
967,15
Экономия при брони: -54,35 грн