Винница (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1414,77
Экономия при брони: -73,23 грн
1341,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,60
Экономия при брони: -94,50 грн
1838,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1957,25
Экономия при брони: -135,84 грн
1821,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1874,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,38 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -96,20 грн
1838,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1020,10
Экономия при брони: -61,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1885,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2056,99
Экономия при брони: -142,25 грн
1914,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2019,36
Экономия при брони: -96,96 грн
1922,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00
Экономия при брони: -0,90 грн
1838,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2059,31
Экономия при брони: -132,29 грн
1927,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
799,97
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1838,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -96,20 грн
1838,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1001,09
Экономия при брони: -38,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1159,56
Экономия при брони: -56,70 грн
1102,86 грн