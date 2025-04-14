Одесса (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1899,14
Экономия при брони: -69,33 грн
1829,81 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1970,99
Экономия при брони: -100,39 грн
1870,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,60
Экономия при брони: -94,90 грн
1837,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,38 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,60
Экономия при брони: -94,90 грн
1837,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -96,60 грн
1837,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1879,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн