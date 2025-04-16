Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1900,79
Экономия при брони: -73,96 грн
1826,83 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2035,76
Экономия при брони: -116,28 грн
1919,48 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1887,10 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1838,00 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -95,90 грн
1838,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1931,57
Экономия при брони: -110,72 грн
1820,85 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2028,06
Экономия при брони: -156,12 грн
1871,94 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1768,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2037,31
Экономия при брони: -115,55 грн
1921,76 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2003,92
Экономия при брони: -90,16 грн
1913,76 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1893,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
773,72
Экономия при брони: -38,36 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1933,76
Экономия при брони: -113,80 грн
1819,96 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн