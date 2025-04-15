Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,68 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1740,87
Экономия при брони: -98,91 грн
1641,96 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,68 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1924,10
Экономия при брони: -99,70 грн
1824,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
773,04
Экономия при брони: -43,28 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00
Экономия при брони: -14,60 грн
1824,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,60
Экономия при брони: -108,20 грн
1824,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1739,34
Экономия при брони: -97,38 грн
1641,96 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -109,90 грн
1824,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1838,10
Экономия при брони: -13,70 грн
1824,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,60
Экономия при брони: -108,20 грн
1824,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00
Экономия при брони: -14,60 грн
1824,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1740,87
Экономия при брони: -98,91 грн
1641,96 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
773,72
Экономия при брони: -43,96 грн