Киев (адрес не указан)
Доступно в 456 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1820,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1820,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -102,20 грн
1832,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1890,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1831,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1885,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1888,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1905,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1899,69
Экономия при брони: -74,29 грн
1825,40 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1995,40
Экономия при брони: -59,86 грн
1935,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,60
Экономия при брони: -99,90 грн
1832,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1831,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1797,62
Экономия при брони: -70,88 грн
1726,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1919,30
Экономия при брони: -98,45 грн
1820,85 грн