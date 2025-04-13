Харьков (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1790,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1800,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1997,18
Экономия при брони: -84,23 грн
1912,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1893,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2077,57
Экономия при брони: -224,51 грн
1853,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00
Экономия при брони: -1,30 грн
1837,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1878,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -96,60 грн
1837,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1885,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1788,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1796,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1546,08
Экономия при брони: -75,92 грн
1470,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1891,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1496,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1231,94
Экономия при брони: -109,30 грн
1122,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1773,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1914,73
Экономия при брони: -95,59 грн
1819,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2036,07
Экономия при брони: -209,92 грн
1826,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1894,20 грн