Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,60
Экономия при брони: -95,30 грн
1837,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,38 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1934,30
Экономия при брони: -97,00 грн
1837,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,60
Экономия при брони: -95,30 грн
1837,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1223,31
Экономия при брони: -67,76 грн
1155,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00
Экономия при брони: -1,70 грн
1837,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2003,53
Экономия при брони: -90,98 грн
1912,55 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,60
Экономия при брони: -95,30 грн
1837,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1882,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1932,68 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1839,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1838,10
Экономия при брони: -0,80 грн
1837,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1991,37
Экономия при брони: -63,61 грн
1927,76 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Гепавал® порошок для раствора для инъекций 600 мг флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1896,19
Экономия при брони: -68,59 грн
1827,60 грн