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Амилар ІС таблетки для рассасывания блистер со вкусом вишни, №16 - Днепр (Днепропетровск) (343050) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
146,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
100,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (9)
146,14 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (3)
146,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
147,14 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
147,32 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
146,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: таблетки для рассасывания (8)
79,60
Экономия: -4,58 грн
75,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: таблетки для рассасывания (8)
93,82
Экономия: -3,88 грн
89,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
145,06
Экономия: -15,32 грн
129,74 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (2)
155,02
Экономия: -19,85 грн
135,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
139,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (3)
139,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
146,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (4)
146,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (2)
146,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (4)
146,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (4)
147,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (7)
145,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: таблетки для рассасывания (8)
158,01
Экономия: -23,61 грн
134,40 грн