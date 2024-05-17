Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛАПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛААнтисептикиДеквалиний, комбинацииАмилар ІСЦены в аптеках

Амилар ІС таблетки для рассасывания блистер, №16 - Львов (343045) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
129,63
Экономия: -11,15 грн
118,48 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
224,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
185,70
Экономия: -20,08 грн
165,62 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (2)
214,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
148,41
Экономия: -19,96 грн
128,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: таблетки для рассасывания (8)
144,92
Экономия: -14,63 грн
130,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (3)
139,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
153,77
Экономия: -24,49 грн
129,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: таблетки для рассасывания (8)
171,32
Экономия: -11,65 грн
159,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (2)
148,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
194,92
Экономия: -22,14 грн
172,78 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (1)
220,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
204,43
Экономия: -37,44 грн
166,99 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
153,17
Экономия: -22,13 грн
131,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
155,98
Экономия: -10,79 грн
145,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
183,21
Экономия: -15,90 грн
167,31 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (6)
146,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (1)
146,08 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
Всего: таблетки для рассасывания (8)
56,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (6)
147,22 грн