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Амилар ІС таблетки для рассасывания блистер, №16 - Днепр (Днепропетровск) (343045) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (5)
146,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
147,36 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
145,22 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (3)
141,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (2)
100,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (3)
146,80 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
145,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: таблетки для рассасывания (8)
148,55
Экономия: -15,55 грн
133,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
107,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: таблетки для рассасывания (8)
140,26
Экономия: -8,75 грн
131,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
100,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (2)
147,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
146,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (3)
147,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (3)
146,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (6)
145,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (2)
146,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (7)
141,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: таблетки для рассасывания (8)
148,27
Экономия: -17,79 грн
130,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
145,94 грн