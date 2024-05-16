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Бактоблис таблетки 950 мг, №10 - Харьков (759067) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 366 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
347,58 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
313,92 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
373,00
Экономия: -60,12 грн
312,88 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
332,49 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
359,30 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
344,80 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
336,76
Экономия: -21,51 грн
315,25 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (3)
360,18 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
359,99 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
331,07 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
361,51 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
452,30
Экономия: -122,50 грн
329,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
365,99
Экономия: -45,94 грн
320,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
359,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
359,76 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
305,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
372,39
Экономия: -50,91 грн
321,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
369,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
315,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
330,66 грн