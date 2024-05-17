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Альбела таблетки 400 мг блистер, №3 - Запорожье (409316) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
123,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
131,26
Экономия: -22,90 грн
108,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
117,30
Экономия: -9,11 грн
108,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
120,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
125,33
Экономия: -9,62 грн
115,71 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
134,65
Экономия: -26,65 грн
108,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
123,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (24)
131,50
Экономия: -15,79 грн
115,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
133,88
Экономия: -19,34 грн
114,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
125,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
120,89 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
123,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
134,62
Экономия: -28,12 грн
106,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
116,25
Экономия: -8,02 грн
108,23 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
123,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
130,47
Экономия: -24,45 грн
106,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
128,46
Экономия: -22,33 грн
106,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
123,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
131,85
Экономия: -25,84 грн
106,01 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
131,03
Экономия: -23,03 грн
108,00 грн