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Альбела таблетки 400 мг блистер, №3 - Харьков (409316) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
104,43 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
124,83
Экономия: -21,36 грн
103,47 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
114,05 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
133,16
Экономия: -26,70 грн
106,46 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
121,99
Экономия: -6,23 грн
115,76 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
110,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
133,61
Экономия: -15,06 грн
118,55 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
113,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
136,70
Экономия: -32,52 грн
104,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
113,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
125,33
Экономия: -9,57 грн
115,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
103,22 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
103,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
137,63
Экономия: -40,60 грн
97,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5)
136,78
Экономия: -39,75 грн
97,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
110,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
118,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
126,44
Экономия: -23,44 грн
103,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
104,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
124,82
Экономия: -10,86 грн
113,96 грн