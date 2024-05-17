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Артрокол раствор для инъекций 100 мг/2 мл ампула 2 мл, №5 - Одесса (166222) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (5)
191,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
214,24
Экономия: -10,19 грн
204,05 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: раствор для инъекций (2)
230,40 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
213,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: раствор для инъекций (4)
213,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
243,18
Экономия: -48,77 грн
194,41 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: раствор для инъекций (4)
221,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
203,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
252,99
Экономия: -57,55 грн
195,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (5), ампула (3)
184,71 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
207,10 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (4), ампула (1)
217,92
Экономия: -23,00 грн
194,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), ампула (3)
233,99
Экономия: -39,56 грн
194,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: раствор для инъекций (3)
233,99
Экономия: -38,55 грн
195,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), ампула (1)
230,43
Экономия: -35,17 грн
195,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
220,21
Экономия: -23,94 грн
196,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
191,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1), ампула (2)
197,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1), ампула (1)
282,50
Экономия: -87,20 грн
195,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1), ампула (1)
224,95
Экономия: -35,88 грн
189,07 грн