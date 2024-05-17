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Артрокол раствор для инъекций 100 мг/2 мл ампула 2 мл, №5 - Львов (166222) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
201,75 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
207,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
186,62 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
214,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), ампула (1)
210,99
Экономия: -25,39 грн
185,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
222,99
Экономия: -27,59 грн
195,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
191,73 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: раствор для инъекций (3)
215,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
246,99
Экономия: -51,59 грн
195,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
243,99
Экономия: -48,59 грн
195,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: раствор для инъекций (4)
209,15
Экономия: -20,79 грн
188,36 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), ампула (3)
282,50
Экономия: -87,20 грн
195,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), ампула (2)
227,56
Экономия: -38,22 грн
189,34 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
217,99
Экономия: -22,59 грн
195,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
256,99
Экономия: -61,59 грн
195,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
237,99
Экономия: -42,59 грн
195,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -75,59 грн
195,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
181,88 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: раствор для инъекций (3)
201,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -25,59 грн
195,40 грн