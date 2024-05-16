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Артрокол раствор для инъекций 100 мг/2 мл ампула 2 мл, №5 - Харьков (166222) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 304 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: ампула (3)
211,20 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: ампула (3)
184,90 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
228,02
Экономия: -34,31 грн
193,71 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
209,10 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
218,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
221,07
Экономия: -28,27 грн
192,80 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
209,00 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
207,90 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: ампула (2)
206,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: ампула (4)
210,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
259,50
Экономия: -62,00 грн
197,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
218,99
Экономия: -23,54 грн
195,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), ампула (3)
208,45 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
194,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: раствор для инъекций (4)
222,78
Экономия: -29,90 грн
192,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
210,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
208,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1), ампула (1)
207,65 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
209,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: ампула (3)
206,85 грн