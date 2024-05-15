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Артрокол раствор для инъекций 100 мг/2 мл ампула 2 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (166222) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), ампула (3)
229,97
Экономия: -39,59 грн
190,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (4)
222,54
Экономия: -16,66 грн
205,88 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
283,50
Экономия: -88,20 грн
195,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), ампула (4)
234,74
Экономия: -42,86 грн
191,88 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), ампула (3)
244,50
Экономия: -47,00 грн
197,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
210,35 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
222,99
Экономия: -27,54 грн
195,45 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (3)
268,10
Экономия: -70,60 грн
197,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), ампула (3)
218,76
Экономия: -13,03 грн
205,73 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: ампула (1)
256,60
Экономия: -59,10 грн
197,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
195,96 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3), ампула (4)
221,67
Экономия: -34,84 грн
186,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (2)
240,94
Экономия: -55,61 грн
185,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
217,99
Экономия: -22,54 грн
195,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), ампула (1)
229,75
Экономия: -24,11 грн
205,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
183,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), ампула (3)
230,43
Экономия: -25,20 грн
205,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3), ампула (1)
223,52
Экономия: -22,74 грн
200,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3), ампула (1)
217,25
Экономия: -30,22 грн
187,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
221,99
Экономия: -35,15 грн
186,84 грн