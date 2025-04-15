Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1358,47 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1406,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1340,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1340,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1308,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
1106,64
Экономия при брони: -41,34 грн
1065,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1446,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1052,18
Экономия при брони: -121,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
153,74
Экономия при брони: -12,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1199,98
Экономия при брони: -65,50 грн
1134,47 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1340,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1342,01
Экономия при брони: -145,21 грн
1196,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1340,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
308,40
Экономия при брони: -29,74 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1206,00
Экономия при брони: -17,10 грн
1188,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1206,00
Экономия при брони: -28,80 грн
1177,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1094,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1340,00
Экономия при брони: -19,00 грн
1321,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1340,00
Экономия при брони: -5,00 грн
1335,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks