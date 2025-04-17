Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1254,98
Экономия при брони: -168,77 грн
1086,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1396,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1212,42
Экономия при брони: -155,89 грн
1056,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
612,13
Экономия при брони: -69,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
658,02
Экономия при брони: -61,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1224,67
Экономия при брони: -94,82 грн
1129,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1346,01 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1411,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1276,90
Экономия при брони: -65,70 грн
1211,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
532,56
Экономия при брони: -48,08 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
801,00
Экономия при брони: -32,04 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1335,10
Экономия при брони: -123,90 грн
1211,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1010,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
540,60
Экономия при брони: -56,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1125,63 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 9-А
3.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1276,90
Экономия при брони: -65,70 грн
1211,20 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1163,60 грн