Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1315,06 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1312,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1299,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
1808,12
Экономия при брони: -0,17 грн
1807,95 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1172,97 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1339,09 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1204,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1451,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
3.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1129,52 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1321,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1321,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
120,54
Экономия при брони: -8,99 грн
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1112,96 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1465,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1053,50 грн