Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1228,20 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1321,70 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1317,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
4.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1350,23 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 312
7.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1325,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
2149,56
Экономия при брони: -79,04 грн
2070,53 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1341,63 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
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Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1140,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белозерка, ул. Свободы, 86
49.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1292,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
49.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1286,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Комкова, 92
55.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1320,34 грн
D.s.
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
510,76
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека акс социальная
Коблево, ул. Одесская, 2/4
66.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1451,60 грн
Мед-сервис
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1510,10 грн