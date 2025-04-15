Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
133,14
Экономия при брони: -14,67 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1332,90 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
2193,20 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
804,78
Экономия при брони: -93,96 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1224,09 грн
Подорожник
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Пульс
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
1273,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1167,85 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
1881,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1354,57 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1299,80
Экономия при брони: -38,99 грн
1260,81 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1310,08 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1639,90
Экономия при брони: -49,20 грн
1590,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 172
3.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1305,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Ощад аптека
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
803,40
Экономия при брони: -92,58 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 210
4.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
2225,30 грн