Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1666,10
Экономия при брони: -60,52 грн
1605,58 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1153,11
Экономия при брони: -41,88 грн
1111,23 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1251,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1657,00
Экономия при брони: -57,06 грн
1599,94 грн
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
2658,94
Экономия при брони: -96,68 грн
2562,26 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1299,25 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1305,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1628,80
Экономия при брони: -59,23 грн
1569,57 грн
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
1079,79
Экономия при брони: -39,27 грн
1040,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
2275,28 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1305,80 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1325,70 грн
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1340,60 грн
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1288,00 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
1193,50
Экономия при брони: -47,74 грн
1145,76 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
2364,74 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1447,80
Экономия при брони: -43,43 грн
1404,37 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1628,80
Экономия при брони: -59,23 грн
1569,57 грн
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
2327,29 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1323,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
148,03
Экономия при брони: -6,83 грн