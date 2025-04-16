Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
313,05
Экономия при брони: -30,04 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1320,00
Экономия при брони: -84,00 грн
1236,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
152,91
Экономия при брони: -13,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1320,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
151,23
Экономия при брони: -19,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1314,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
130,24
Экономия при брони: -6,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1330,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1320,00
Экономия при брони: -84,00 грн
1236,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1535,29
Экономия при брони: -146,31 грн
1388,98 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1347,21 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1320,00
Экономия при брони: -84,00 грн
1236,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
311,27
Экономия при брони: -19,96 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1320,00
Экономия при брони: -84,00 грн
1236,00 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1480,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1246,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1307,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1557,27
Экономия при брони: -146,48 грн
1410,79 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1293,20 грн