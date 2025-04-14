Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
146,26
Экономия при брони: -4,70 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1349,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1283,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1313,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
462,45
Экономия при брони: -25,78 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1104,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1320,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
90,44
Экономия при брони: -0,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
152,64
Экономия при брони: -11,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1420,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 53
7.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1277,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
148,18
Экономия при брони: -6,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1500,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1328,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1349,40 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1507,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
13.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
415,85
Экономия при брони: -25,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35-В
14.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
150,71
Экономия при брони: -9,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Роганская, 130-А
14.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1254,40 грн