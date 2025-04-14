Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
304,99
Экономия при брони: -23,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
298,27
Экономия при брони: -13,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1498,09
Экономия при брони: -84,68 грн
1413,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1496,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
151,62
Экономия при брони: -19,97 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
761,45
Экономия при брони: -80,92 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
132,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1312,42 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1269,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
384,48
Экономия при брони: -36,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1503,64
Экономия при брони: -78,34 грн
1425,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1535,93
Экономия при брони: -97,93 грн
1438,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
154,03
Экономия при брони: -11,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1432,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
468,04
Экономия при брони: -32,05 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1432,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1488,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
6.0 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks