Милдронат® Раствор Для Инъекций (Mildronate® Solution For Injections)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1520,70
Экономия при брони: -45,62 грн
1475,08 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
149,70
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
152,41
Экономия при брони: -5,75 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
466,25
Экономия при брони: -34,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1354,41 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1079,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1309,49 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
443,97
Экономия при брони: -17,62 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
257,84
Экономия при брони: -2,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 114-А
3.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1316,82 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1542,16
Экономия при брони: -85,17 грн
1456,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
3.6 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1320,34 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1402,70 грн
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №20
Grindeks
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Аптека оптовых цен
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1122,18 грн
Подорожник
Десна, ул. Франко Ивана, 46
72.7 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
644,60
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека оптовых цен
Кобыжча, ул. Независимости, 9
76.1 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1095,20 грн
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1403,46 грн
Подорожник
Лютеж, ул. Освободителей, 56-А
109.9 км
Милдронат® раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Grindeks
1302,30 грн