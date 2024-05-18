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Атропина Сульфат раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Запорожье (5447) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
50,44
Экономия: -8,78 грн
41,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
46,54
Экономия: -4,87 грн
41,67 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
50,61
Экономия: -7,61 грн
43,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
38,96
Экономия: -3,97 грн
34,99 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: раствор для инъекций (5)
42,42
Экономия: -5,74 грн
36,68 грн
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Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: раствор для инъекций (2)
42,78
Экономия: -4,34 грн
38,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1), ампула (6)
43,82
Экономия: -6,74 грн
37,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: раствор для инъекций (3)
43,40
Экономия: -4,61 грн
38,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
49,09
Экономия: -5,34 грн
43,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: раствор для инъекций (9)
41,70
Экономия: -5,00 грн
36,70 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2), ампула (1)
45,82
Экономия: -4,15 грн
41,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: раствор для инъекций (8)
45,57
Экономия: -3,90 грн
41,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (2)
47,72
Экономия: -5,91 грн
41,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
47,77
Экономия: -5,96 грн
41,81 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
50,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
50,61
Экономия: -8,61 грн
42,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1), ампула (7)
43,64
Экономия: -6,70 грн
36,94 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
45,46
Экономия: -3,62 грн
41,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1), ампула (7)
46,55
Экономия: -4,49 грн
42,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
40,08
Экономия: -3,30 грн
36,78 грн