Атропина Сульфат раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Одесса (5447) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Одесса, ул. Греческая, 45
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Одесса, ул. Екатерининская, 72
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Одесса, ул. Живописная, 24-Г
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Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
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Одесса, ул. Палия Семена, 82
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Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
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Очаков, ул. Спасская, 18-А
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Николаев, ул. Крылова, 38
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Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
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Николаев, ул. Пограничная, 248
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Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
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Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
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Суворово, ул. Независимости, 64-А
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Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
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Всего: упаковка (4)
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Первомайск, ул. Одесская, 202-А
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (3)
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Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2), ампула (9)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (6)
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Умань, ул. Тищика, 25
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
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Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18