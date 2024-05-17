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Атропина Сульфат раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Одесса (5447) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -6,61 грн
41,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
46,34
Экономия: -4,95 грн
41,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
40,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
40,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
Всего: ампула (7)
40,57 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
40,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 16:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
Всего: раствор для инъекций (5)
41,02
Экономия: -3,53 грн
37,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (1)
51,31
Экономия: -9,50 грн
41,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
51,30
Экономия: -9,49 грн
41,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
Всего: упаковка (1)
50,07
Экономия: -8,26 грн
41,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
Всего: упаковка (1)
47,71
Экономия: -4,51 грн
43,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
Всего: упаковка (1)
35,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Суворово, ул. Независимости, 64-А
Всего: ампула (8)
32,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
Всего: упаковка (2)
40,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
Всего: упаковка (4)
44,84
Экономия: -2,79 грн
42,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: раствор для инъекций (3)
45,42
Экономия: -3,36 грн
42,06 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
47,04
Экономия: -4,80 грн
42,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (2), ампула (9)
51,34
Экономия: -9,53 грн
41,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: раствор для инъекций (6)
47,26
Экономия: -4,51 грн
42,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
47,16
Экономия: -5,31 грн
41,85 грн