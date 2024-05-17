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Атропина Сульфат раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Львов (5447) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
46,07
Экономия: -4,01 грн
42,06 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
109,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: раствор для инъекций (8)
46,90
Экономия: -4,73 грн
42,17 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тершаковцев, 1
Всего: упаковка (1)
50,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: раствор для инъекций (5)
109,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (2)
109,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (3)
109,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
110,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: раствор для инъекций (7)
89,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: раствор для инъекций (8)
59,90 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (2)
50,70
Экономия: -9,31 грн
41,39 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: раствор для инъекций (8)
66,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
62,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: раствор для инъекций (3)
66,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (1)
75,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
109,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: раствор для инъекций (7)
107,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
89,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: раствор для инъекций (7)
42,93
Экономия: -5,82 грн
37,11 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: раствор для инъекций (8)
115,10 грн