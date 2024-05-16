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Атропина Сульфат раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Харьков (5447) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2), ампула (9)
47,74
Экономия: -5,79 грн
41,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
47,62
Экономия: -5,41 грн
42,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: ампула (9)
40,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2), ампула (1)
46,99
Экономия: -5,32 грн
41,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1), ампула (5)
48,27
Экономия: -5,67 грн
42,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
48,93
Экономия: -7,73 грн
41,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
50,08
Экономия: -6,36 грн
43,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
49,40
Экономия: -5,87 грн
43,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (2)
44,63
Экономия: -3,13 грн
41,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
47,22
Экономия: -5,28 грн
41,94 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
Всего: упаковка (6)
48,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (1)
44,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (1), ампула (5)
40,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
Всего: упаковка (2)
40,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (1), ампула (4)
44,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (1)
44,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1), ампула (2)
43,21
Экономия: -3,87 грн
39,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1), ампула (8)
47,99
Экономия: -4,24 грн
43,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 2
Всего: упаковка (1)
50,70
Экономия: -9,31 грн
41,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
40,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: упаковка (1)
40,57 грн