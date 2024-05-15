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Атропина Сульфат раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Днепр (Днепропетровск) (5447) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
47,39
Экономия: -5,72 грн
41,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (16), ампула (8)
45,12
Экономия: -3,45 грн
41,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (3), ампула (8)
47,98
Экономия: -6,30 грн
41,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1), ампула (5)
47,66
Экономия: -5,81 грн
41,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: раствор для инъекций (8)
37,01
Экономия: -3,44 грн
33,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
47,51
Экономия: -5,28 грн
42,23 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (1)
47,05
Экономия: -4,81 грн
42,24 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (1)
50,60
Экономия: -8,60 грн
42,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
45,60
Экономия: -3,54 грн
42,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
45,68
Экономия: -3,62 грн
42,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: раствор для инъекций (9)
41,86
Экономия: -5,16 грн
36,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: упаковка (1)
40,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: раствор для инъекций (8)
46,79
Экономия: -5,12 грн
41,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2), ампула (1)
46,97
Экономия: -5,30 грн
41,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
48,47
Экономия: -4,72 грн
43,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
47,51
Экономия: -5,70 грн
41,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
51,20
Экономия: -9,54 грн
41,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
45,85
Экономия: -4,01 грн
41,84 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
50,61
Экономия: -7,61 грн
43,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
46,50
Экономия: -4,44 грн
42,06 грн