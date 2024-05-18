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Атропина Сульфат капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Запорожье (38259) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
67,15
Экономия: -5,52 грн
61,63 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
62,30
Экономия: -3,40 грн
58,90 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
61,92 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
62,74
Экономия: -4,02 грн
58,72 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
62,01 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
56,81 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
54,40
Экономия: -2,31 грн
52,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
62,23
Экономия: -4,37 грн
57,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
60,06
Экономия: -3,06 грн
57,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
68,58
Экономия: -2,58 грн
66,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
62,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
59,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
63,23
Экономия: -3,58 грн
59,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
60,44
Экономия: -2,56 грн
57,88 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
61,46
Экономия: -3,58 грн
57,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
62,20
Экономия: -2,30 грн
59,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
62,46
Экономия: -4,61 грн
57,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
65,84
Экономия: -7,96 грн
57,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
62,83
Экономия: -3,93 грн
58,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
62,35
Экономия: -3,45 грн
58,90 грн