Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ КРАСАВКИ (БЕЛЛАДОННЫ) И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХАлкалоиды красавки (белладонны), третичные аминыАтропинАтропина СульфатЦены в аптеках

Атропина Сульфат капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Харьков (38259) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
64,24 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
62,09 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
61,96 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
61,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
63,50
Экономия: -8,89 грн
54,61 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
64,37 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
62,83
Экономия: -3,93 грн
58,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
61,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
62,76
Экономия: -7,08 грн
55,68 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
53,59 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
61,99
Экономия: -7,38 грн
54,61 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (1)
64,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
64,66
Экономия: -9,27 грн
55,39 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
60,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
67,11
Экономия: -11,39 грн
55,72 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
63,11
Экономия: -2,97 грн
60,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
64,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
62,04
Экономия: -2,59 грн
59,45 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
64,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
64,04
Экономия: -2,89 грн
61,15 грн