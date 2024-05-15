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Атропина Сульфат капли глазные 10 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (38259) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
64,79
Экономия: -3,79 грн
61,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
61,94
Экономия: -4,06 грн
57,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
62,66
Экономия: -4,78 грн
57,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
60,22
Экономия: -2,34 грн
57,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
64,50
Экономия: -9,89 грн
54,61 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (2)
58,56
Экономия: -2,30 грн
56,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
62,50
Экономия: -3,60 грн
58,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
59,65
Экономия: -1,77 грн
57,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
56,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (2)
59,75
Экономия: -1,91 грн
57,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (17)
49,85
Экономия: -2,07 грн
47,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
61,74
Экономия: -1,84 грн
59,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (2)
66,99
Экономия: -12,38 грн
54,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
62,99
Экономия: -8,38 грн
54,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (2)
53,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
56,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
60,52
Экономия: -2,64 грн
57,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
61,46
Экономия: -2,56 грн
58,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
64,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
65,72
Экономия: -3,72 грн
62,00 грн