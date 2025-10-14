Киев
КЕЛОТАН (KELOTAN)
Доступно в 91 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 16:00
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 16:00
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 12
1.1 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
661,32
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 17:00
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
761,00
грн
Забрать 15.10 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
803,29
Экономия при брони:
-32,16 грн
771,13
грн
Забронировать
