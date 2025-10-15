Киев
КЕЛОТАН (KELOTAN)
КЕЛОТАН (KELOTAN)
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
820,28
Экономия при брони:
-30,25 грн
790,03
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
809,46
Экономия при брони:
-33,46 грн
776,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
621,64
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
647,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
862,80
Экономия при брони:
-55,95 грн
806,85
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
5.7 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
847,04
Экономия при брони:
-59,00 грн
788,04
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
841,66
Экономия при брони:
-57,60 грн
784,06
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
819,88
Экономия при брони:
-31,84 грн
788,04
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
827,70
Экономия при брони:
-145,90 грн
681,80
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
664,79
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
827,42
Экономия при брони:
-42,36 грн
785,06
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
814,50
Экономия при брони:
-34,42 грн
780,08
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
8.7 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
801,18
Экономия при брони:
-52,94 грн
748,24
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
9.0 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
695,08
Экономия при брони:
-28,54 грн
666,54
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Героев, 37
10.2 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
664,79
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
13.7 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
700,17
Экономия при брони:
-33,63 грн
666,54
грн
Забронировать
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
700,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
700,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
700,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
КЕЛОТАН гель 15 г №1
Agetis Supplements
700,00
грн
Забронировать
